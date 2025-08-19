부산시 1조 883억 원 3차 추경…민생·경기 회복
입력 2025.08.19 (21:42) 수정 2025.08.19 (21:54)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
부산시가 올해 세 번째 추경 예산안을 편성해 경기 회복과 민생 안정 도모에 나섭니다.
부산시는 올해 예산 17조 6천 106억 원 대비 6.2% 증가한 1조 883억 원 규모의 세 번째 추가 경정 예산안을 시의회에 제출했습니다.
부산시는 이번 추경 예산안을 민생 회복 소비쿠폰 사업과 소상공인 지원 사업, 동백전 환급 비율 확대 등에 사용할 계획입니다.
부산시는 올해 예산 17조 6천 106억 원 대비 6.2% 증가한 1조 883억 원 규모의 세 번째 추가 경정 예산안을 시의회에 제출했습니다.
부산시는 이번 추경 예산안을 민생 회복 소비쿠폰 사업과 소상공인 지원 사업, 동백전 환급 비율 확대 등에 사용할 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 부산시 1조 883억 원 3차 추경…민생·경기 회복
-
- 입력 2025-08-19 21:42:42
- 수정2025-08-19 21:54:19
부산시가 올해 세 번째 추경 예산안을 편성해 경기 회복과 민생 안정 도모에 나섭니다.
부산시는 올해 예산 17조 6천 106억 원 대비 6.2% 증가한 1조 883억 원 규모의 세 번째 추가 경정 예산안을 시의회에 제출했습니다.
부산시는 이번 추경 예산안을 민생 회복 소비쿠폰 사업과 소상공인 지원 사업, 동백전 환급 비율 확대 등에 사용할 계획입니다.
부산시는 올해 예산 17조 6천 106억 원 대비 6.2% 증가한 1조 883억 원 규모의 세 번째 추가 경정 예산안을 시의회에 제출했습니다.
부산시는 이번 추경 예산안을 민생 회복 소비쿠폰 사업과 소상공인 지원 사업, 동백전 환급 비율 확대 등에 사용할 계획입니다.
-
-
강성원 기자 kangsw@kbs.co.kr강성원 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
부산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.