“이춘석·권성동·이준석 의원 제명해야”

민주노총 전북본부 등으로 구성된 전북개헌운동본부는 오늘(19일) 전북도의회 앞에서 기자회견을 열고, 이춘석, 권성동, 이준석 의원울 즉각 제명하라고 촉구했습니다.



이춘석 의원은 주식 차명 거래 의혹이, 권성동 의원은 통일교 뇌물 수수 의혹이, 이준석 의원은 여성 비하 발언이 각각 불거졌는데, 국회와 정당이 서로를 감싸며 책임을 회피하고 있다고 비판했습니다.



또 지방의회 국외 출장비 부풀리기 의혹 등과 관련해 민주당에 의원 특권 폐지를 비롯한 정치 개혁을 요구했습니다.



