7월 울산 주택 전세 가격지수 상승률 전국 2위
입력 2025.08.19 (21:44)
지난달 울산의 주택 전세가격지수 상승률이 전국에서 두 번째로 높았습니다.
한국부동산원에 따르면 지난달 울산의 주택 전세가격지수는 한 달 전에 비해 0.2% 올랐습니다.
이 같은 상승률은 서울에 이어 전국 17개 시도 중 두 번째로 높은 것입니다.
지난달 울산의 주택 매매가격지수 상승률은 0.03%로 3개월 만에 상승세로 돌아섰습니다.
지난달 울산의 주택 전세가격지수 상승률이 전국에서 두 번째로 높았습니다.
한국부동산원에 따르면 지난달 울산의 주택 전세가격지수는 한 달 전에 비해 0.2% 올랐습니다.
이 같은 상승률은 서울에 이어 전국 17개 시도 중 두 번째로 높은 것입니다.
지난달 울산의 주택 매매가격지수 상승률은 0.03%로 3개월 만에 상승세로 돌아섰습니다.
한국부동산원에 따르면 지난달 울산의 주택 전세가격지수는 한 달 전에 비해 0.2% 올랐습니다.
이 같은 상승률은 서울에 이어 전국 17개 시도 중 두 번째로 높은 것입니다.
지난달 울산의 주택 매매가격지수 상승률은 0.03%로 3개월 만에 상승세로 돌아섰습니다.
