북구 공터 컨테이너 화재…인명피해 없어

오늘(19일) 오전 11시 50분쯤, 울산 북구의 한 공터에 있던 컨테이너에서 불이 나 20분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 인명피해는 없었지만, 컨테이너와 주변 나무가 일부 탔습니다.



소방 당국은 폐자재에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



