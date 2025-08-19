뉴스9(울산)

유니스트 “AI 로봇 적응력 향상 학습법 개발”

입력 2025.08.19 (21:46) 수정 2025.08.19 (22:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

북구 공터 컨테이너 화재…인명피해 없어

북구 공터 컨테이너 화재…인명피해 없어
울산시, 2028년 아태 관광도시 포럼 유치 나서

울산시, 2028년 아태 관광도시 포럼 유치 나서

다음
유니스트 인공지능대학원 한승열 교수팀이 인공지능이 탑재된 로봇인 피지컬 AI의 성능을 높이는 '메타 강화학습 기법'을 개발했습니다.

연구진은 이 학습법을 치타, 개미, 2족 보행 등 다양한 로봇 시뮬레이션 환경에 적용해 본 결과, 훈련하지 않은 임무에 대한 적응력이 향상됐음을 확인했다고 밝혔습니다.

이번 연구 결과는 인공지능 분야 3대 국제학회인 ICML 2025에 채택됐습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 유니스트 “AI 로봇 적응력 향상 학습법 개발”
    • 입력 2025-08-19 21:46:11
    • 수정2025-08-19 22:05:20
    뉴스9(울산)
유니스트 인공지능대학원 한승열 교수팀이 인공지능이 탑재된 로봇인 피지컬 AI의 성능을 높이는 '메타 강화학습 기법'을 개발했습니다.

연구진은 이 학습법을 치타, 개미, 2족 보행 등 다양한 로봇 시뮬레이션 환경에 적용해 본 결과, 훈련하지 않은 임무에 대한 적응력이 향상됐음을 확인했다고 밝혔습니다.

이번 연구 결과는 인공지능 분야 3대 국제학회인 ICML 2025에 채택됐습니다.
박영하
박영하 기자

이 기사가 좋으셨다면

울산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.