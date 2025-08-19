유니스트 “AI 로봇 적응력 향상 학습법 개발”

동영상 고정 취소

유니스트 인공지능대학원 한승열 교수팀이 인공지능이 탑재된 로봇인 피지컬 AI의 성능을 높이는 '메타 강화학습 기법'을 개발했습니다.



연구진은 이 학습법을 치타, 개미, 2족 보행 등 다양한 로봇 시뮬레이션 환경에 적용해 본 결과, 훈련하지 않은 임무에 대한 적응력이 향상됐음을 확인했다고 밝혔습니다.



이번 연구 결과는 인공지능 분야 3대 국제학회인 ICML 2025에 채택됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!