봉개동 컨테이너 창고 화재…인명피해 없어

오늘(19일) 오전 7시50분쯤 제주시 봉개동 한 컨테이너 창고에서 불이 났습니다.



불은 창고 내부 18㎡와 집기 등을 태우고 20여 분 만에 꺼졌고 다행히 이 과정에서 인명피해는 발생하지 않았습니다.



경찰과 소방 당국은 정확한 피해 규모와 화재 원인을 조사하고 있습니다.



