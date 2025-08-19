낙동강 녹조경보 개선…취수 범위 확대·신속 발령
입력 2025.08.19 (21:47) 수정 2025.08.19 (21:55)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
폭염 등의 영향으로 낙동강 녹조 현상이 심각해지자 환경부가 녹조경보 체계를 개선합니다.
환경부는 우선 이달 말부터 물금·매리 등 낙동강 4개 지점의 채수 위치를 기존 수돗물 취수구 상류 2~4km 지점에서 인근 50m 이내로 더 가까이하고, 채수하는 날 남조류 세포수 등을 분석해 바로 경보를 발표합니다.
낙동강 물금·매리 지점은 최근 유해 남조류 세포수가 2만 4천여 개로 늘어나 '경계 단계'에 근접했습니다.
환경부는 우선 이달 말부터 물금·매리 등 낙동강 4개 지점의 채수 위치를 기존 수돗물 취수구 상류 2~4km 지점에서 인근 50m 이내로 더 가까이하고, 채수하는 날 남조류 세포수 등을 분석해 바로 경보를 발표합니다.
낙동강 물금·매리 지점은 최근 유해 남조류 세포수가 2만 4천여 개로 늘어나 '경계 단계'에 근접했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 낙동강 녹조경보 개선…취수 범위 확대·신속 발령
-
- 입력 2025-08-19 21:47:20
- 수정2025-08-19 21:55:36
폭염 등의 영향으로 낙동강 녹조 현상이 심각해지자 환경부가 녹조경보 체계를 개선합니다.
환경부는 우선 이달 말부터 물금·매리 등 낙동강 4개 지점의 채수 위치를 기존 수돗물 취수구 상류 2~4km 지점에서 인근 50m 이내로 더 가까이하고, 채수하는 날 남조류 세포수 등을 분석해 바로 경보를 발표합니다.
낙동강 물금·매리 지점은 최근 유해 남조류 세포수가 2만 4천여 개로 늘어나 '경계 단계'에 근접했습니다.
환경부는 우선 이달 말부터 물금·매리 등 낙동강 4개 지점의 채수 위치를 기존 수돗물 취수구 상류 2~4km 지점에서 인근 50m 이내로 더 가까이하고, 채수하는 날 남조류 세포수 등을 분석해 바로 경보를 발표합니다.
낙동강 물금·매리 지점은 최근 유해 남조류 세포수가 2만 4천여 개로 늘어나 '경계 단계'에 근접했습니다.
-
-
이준석 기자 alleylee@kbs.co.kr이준석 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
부산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.