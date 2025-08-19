뉴스9(부산)

낙동강 녹조경보 개선…취수 범위 확대·신속 발령

입력 2025.08.19 (21:47)

폭염 등의 영향으로 낙동강 녹조 현상이 심각해지자 환경부가 녹조경보 체계를 개선합니다.

환경부는 우선 이달 말부터 물금·매리 등 낙동강 4개 지점의 채수 위치를 기존 수돗물 취수구 상류 2~4km 지점에서 인근 50m 이내로 더 가까이하고, 채수하는 날 남조류 세포수 등을 분석해 바로 경보를 발표합니다.

낙동강 물금·매리 지점은 최근 유해 남조류 세포수가 2만 4천여 개로 늘어나 '경계 단계'에 근접했습니다.

  낙동강 녹조경보 개선…취수 범위 확대·신속 발령
    입력 2025-08-19 21:47:20
    • 수정2025-08-19 21:55:36
    뉴스9(부산)
이준석
이준석 기자

