아파트 공사 현장서 기준치 초과 오염토 검출
입력 2025.08.19 (21:51) 수정 2025.08.19 (21:55)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
부산 수영구의 한 신축 아파트 공사현장에서 기준을 초과한 오염토가 발견됐습니다.
부산 수영구는 아파트 공사장 터 일부에서 우려 기준의 최대 6배를 초과한 석유계총탄화수소와 1.8배 초과한 비소가 검출됐다고 밝혔습니다.
수영구는 아파트 시공사 측에 토양 오염 정밀 조사를 명령할 계획입니다.
부산 수영구는 아파트 공사장 터 일부에서 우려 기준의 최대 6배를 초과한 석유계총탄화수소와 1.8배 초과한 비소가 검출됐다고 밝혔습니다.
수영구는 아파트 시공사 측에 토양 오염 정밀 조사를 명령할 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 아파트 공사 현장서 기준치 초과 오염토 검출
-
- 입력 2025-08-19 21:51:19
- 수정2025-08-19 21:55:36
부산 수영구의 한 신축 아파트 공사현장에서 기준을 초과한 오염토가 발견됐습니다.
부산 수영구는 아파트 공사장 터 일부에서 우려 기준의 최대 6배를 초과한 석유계총탄화수소와 1.8배 초과한 비소가 검출됐다고 밝혔습니다.
수영구는 아파트 시공사 측에 토양 오염 정밀 조사를 명령할 계획입니다.
부산 수영구는 아파트 공사장 터 일부에서 우려 기준의 최대 6배를 초과한 석유계총탄화수소와 1.8배 초과한 비소가 검출됐다고 밝혔습니다.
수영구는 아파트 시공사 측에 토양 오염 정밀 조사를 명령할 계획입니다.
-
- 김아르내 기자의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
부산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.