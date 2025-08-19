아파트 공사 현장서 기준치 초과 오염토 검출

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

부산 수영구의 한 신축 아파트 공사현장에서 기준을 초과한 오염토가 발견됐습니다.



부산 수영구는 아파트 공사장 터 일부에서 우려 기준의 최대 6배를 초과한 석유계총탄화수소와 1.8배 초과한 비소가 검출됐다고 밝혔습니다.



수영구는 아파트 시공사 측에 토양 오염 정밀 조사를 명령할 계획입니다.



