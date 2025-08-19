뉴스 9

수비 집중력에서 갈린 승부…롯데 9연패

입력 2025.08.19 (21:47) 수정 2025.08.19 (21:57)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[스포츠9 헤드라인]

[스포츠9 헤드라인]
‘키움+20·20=빅리그’ 그런데 송성문 떠나면 키움은?

‘키움+20·20=빅리그’ 그런데 송성문 떠나면 키움은?

다음
[앵커]

최근 기나긴 연패의 수렁에 빠져 3위 자리는 물론, 가을 야구행에도 빨간 불이 커진 롯데가 LG전에서도 분위기 반전에 실패했습니다.

수비 집중력에서 승부가 갈렸습니다.

하무림 기자의 보도입니다.

[리포트]

LG와 롯데의 잠실 빅 매치는 평일 저녁 경기지만, 만원 관중이 들어찰 정도로 뜨거운 열기를 자랑했습니다.

초반 팽팽했던 승부의 흐름을 바꾼 건 수비 집중력이었습니다.

4회 초 롯데의 1아웃 1루 기회, 박찬형이 잘 맞은 안타성 타구를 날렸지만, LG 중견수 박해민이 그림 같은 슬라이딩 캐치로 타구를 낚아채 아웃으로 연결합니다.

공격의 활로를 뚫는듯 싶었던 롯데에 제대로 찬물을 끼얹는 결정적인 수비였습니다.

반면, 롯데는 아쉬운 수비로 선취점을 내줬습니다.

4회 말 2아웃 1루에서 오지환이 중견수 앞 적시타를 친 상황.

런앤 히트 작전이 걸려 1루 주자 김현수가 빨리 출발하긴 했지만, 롯데 황성빈의 송구, 그리고 중계 플레이가 다소 늦어진 사이 김현수는 홈을 먼저 밟았고 오지환은 3루까지 내달렸습니다.

롯데의 아쉬운 수비는 5회에도 발목을 잡았습니다.

2, 3루 위기 상황에서 LG 문성주를 상대로 전진 수비 작전을 펼쳤지만, 문성주는 보란 듯이 2루수의 키를 넘기는 2타점 적시타를 터뜨렸습니다.

롯데는 6회 1아웃 만루 기회에선 단 1점도 내지 못하고 자멸했습니다.

결국, 롯데는 LG에 완패해 9연패의 수렁에 빠졌습니다.

한편, 오늘부터 체크 스윙 비디오판독이 실시된 가운데, SSG 오태곤은 8회 노 스윙 판정을 받은 이후 극적인 동점 3점 홈런을 터뜨렸습니다.

KBS 뉴스 하무림입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 수비 집중력에서 갈린 승부…롯데 9연패
    • 입력 2025-08-19 21:47:27
    • 수정2025-08-19 21:57:31
    뉴스 9
[앵커]

최근 기나긴 연패의 수렁에 빠져 3위 자리는 물론, 가을 야구행에도 빨간 불이 커진 롯데가 LG전에서도 분위기 반전에 실패했습니다.

수비 집중력에서 승부가 갈렸습니다.

하무림 기자의 보도입니다.

[리포트]

LG와 롯데의 잠실 빅 매치는 평일 저녁 경기지만, 만원 관중이 들어찰 정도로 뜨거운 열기를 자랑했습니다.

초반 팽팽했던 승부의 흐름을 바꾼 건 수비 집중력이었습니다.

4회 초 롯데의 1아웃 1루 기회, 박찬형이 잘 맞은 안타성 타구를 날렸지만, LG 중견수 박해민이 그림 같은 슬라이딩 캐치로 타구를 낚아채 아웃으로 연결합니다.

공격의 활로를 뚫는듯 싶었던 롯데에 제대로 찬물을 끼얹는 결정적인 수비였습니다.

반면, 롯데는 아쉬운 수비로 선취점을 내줬습니다.

4회 말 2아웃 1루에서 오지환이 중견수 앞 적시타를 친 상황.

런앤 히트 작전이 걸려 1루 주자 김현수가 빨리 출발하긴 했지만, 롯데 황성빈의 송구, 그리고 중계 플레이가 다소 늦어진 사이 김현수는 홈을 먼저 밟았고 오지환은 3루까지 내달렸습니다.

롯데의 아쉬운 수비는 5회에도 발목을 잡았습니다.

2, 3루 위기 상황에서 LG 문성주를 상대로 전진 수비 작전을 펼쳤지만, 문성주는 보란 듯이 2루수의 키를 넘기는 2타점 적시타를 터뜨렸습니다.

롯데는 6회 1아웃 만루 기회에선 단 1점도 내지 못하고 자멸했습니다.

결국, 롯데는 LG에 완패해 9연패의 수렁에 빠졌습니다.

한편, 오늘부터 체크 스윙 비디오판독이 실시된 가운데, SSG 오태곤은 8회 노 스윙 판정을 받은 이후 극적인 동점 3점 홈런을 터뜨렸습니다.

KBS 뉴스 하무림입니다.
하무림
하무림 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.