‘키움+20·20=빅리그’ 그런데 송성문 떠나면 키움은?

프로야구 키움의 송성문이 박병호, 김하성 등 팀 선배들의 뒤를 이어 미국 무대 진출을 타진해 보겠다는 의사를 밝혔죠.



박수 받을 만한 도전이지만, 송성문마저 떠나면 최하위 키움의 전력손실이 불가피해 벌써부터 우려가 나오고 있습니다.



문영규 기자의 보도입니다.



강정호 박병호, 그리고 김하성까지, 키움에서 20홈런 20 도루를 달성한 타자들은 어김없이 모두 메이저리그 무대를 밟았습니다.



여기에 송성문이 20홈런-20도루를 달성한 뒤 올 시즌 후 비공개 경쟁 입찰, 포스팅을 신청하겠다고 밝히면서 기묘한 우연이 이어질지도 관심사가 됐습니다.



[송성문/키움/지난달 : "(김하성이) 도전할 수 있을 때 해보는 게 좋을 것 같다, 그런 얘기를 해줘서 제가 도전할 수 있는 상황이 되면 굳이 마다할 필요는 없겠다 (생각했습니다)."]



다양한 내야 포지션을 소화할 수 있고, 철저한 자기관리로 유명한 송성문인 만큼 빅리그 진출 가능성은 있지만 문제는 키움입니다.



올 시즌 대체 선수 대비 승리 기여도인 WAR에서 송성문은 6.22로 리그 전체 타자 중 1위를 기록 중입니다.



하지만 키움 전체 타선의 WAR은 3.54, 송성문이 빠지면 마이너스가 돼 전력 약화가 불가피합니다.



송성문의 빅리그 진출 시 구단이 받는 포스팅 금액이 투자로 이어질지도 미지숩니다.



키움은 5명의 선수를 메이저리그로 보내고 약 620억 원 벌 동안 그중의 4%에 불과한 25억 원 만을 외부 FA 영입에 활용했습니다.



팀에 중요한 선수라며 송성문과 120억 원의 다년 계약을 체결해 놓고, 메이저리그 진출 시 파기되는 조건을 걸어놓은 키움의 의도가 무엇인지에 대해서도 뒷말이 나오고 있습니다.



KBS 뉴스 문영규입니다.



