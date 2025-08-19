마트노조 “홈플러스 폐점 사태, 사회적 대화 기구 시급”

동영상 고정 취소

마트산업노조 경남본부가 오늘(19일) 경남도청에서 기자회견을 열고, 전국 홈플러스 연쇄 폐점 사태가 지역 경제 위기로 이어질 수 있다며 사회적 대화 기구 가동을 촉구했습니다.



이들은 홈플러스 한 곳이 문을 닫으면 직·간접 고용 노동자 9백여 명이 일자리를 잃고 지역 경제 손실이 연간 2천7백억 원에 달한다며, 정부의 대책 마련을 요구했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!