창녕 대합면 고철공장 불…1시간 만에 완진
입력 2025.08.19 (21:51) 수정 2025.08.19 (22:07)
오늘(19일) 오후 2시 반쯤 창녕군 대합면 한 고철 공장에서 불이 나 1시간여 만에 꺼졌습니다.
화재 당시 공장 내부에는 사람이 없어 인명 피해는 발생하지 않았습니다.
소방당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있습니다.
오늘(19일) 오후 2시 반쯤 창녕군 대합면 한 고철 공장에서 불이 나 1시간여 만에 꺼졌습니다.
화재 당시 공장 내부에는 사람이 없어 인명 피해는 발생하지 않았습니다.
소방당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있습니다.
