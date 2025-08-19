창녕 대합면 고철공장 불…1시간 만에 완진

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(19일) 오후 2시 반쯤 창녕군 대합면 한 고철 공장에서 불이 나 1시간여 만에 꺼졌습니다.



화재 당시 공장 내부에는 사람이 없어 인명 피해는 발생하지 않았습니다.



소방당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있습니다.



