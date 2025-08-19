수능 원서접수 21일부터…수도권·서귀포 현장 지원

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

제주도교육청이 오는 21일부터 다음달 5일까지 수능 응시원서 접수를 받습니다.



수능 원서 접수는 도내 재학생과 졸업생의 경우 해당 고등학교에서 진행하며 검정고시 합격자나 주소지가 제주도인 다른 시도 졸업생은 도교육청에서 접수합니다.



