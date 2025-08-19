제주 연안 수심 20m·수온 21~23도 ‘갈치 어장’ 형성
입력 2025.08.19 (21:48) 수정 2025.08.19 (21:52)
국립수산과학원은 지난 10년간 주요 갈치 조업시기인 8월을 중심으로 제주 연안 바다에서 갈치잡이 어선의 조업 위치와 해양 관측, 수온 자료를 분석한 결과 수심 20m, 수온이 21~23도일 때 갈치 어장이 뚜렷하게 형성돼 어획량이 증가하는 경향을 보였다고 밝혔습니다.
