KBS 부산 8월 시청자위원회 “심층 보도 당부”

KBS부산방송총국의 8월 시청자위원회 회의가 오늘 열렸습니다.



오늘 회의에서 위원들은 광안리 드론쇼와 관련된 각종 논란과 감천문화마을의 과잉 관광 문제 등을 발 빠르고 심층적으로 보도해 언론의 역할을 충실히 했다고 평가했습니다.



또 고령화 시대를 맞아 주택연금과 부산시 핵심 정책인 '들락날락' 등은 단발적 보도에 그치지 말고 자세하고 친절한 보도를 계속해 달라고 당부했습니다.



