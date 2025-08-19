뉴스 9

‘굶주린 늑대’ 농구대표팀, 더 강해져 돌아온다!

입력 2025.08.19 (21:53) 수정 2025.08.19 (22:11)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

골머리 앓았던 아사니의 이란행, 결국 아름다운 이별?

골머리 앓았던 아사니의 이란행, 결국 아름다운 이별?
[오늘의 영상] 모든 것을 걸고…하얗게 불태웠다

[오늘의 영상] 모든 것을 걸고…하얗게 불태웠다

다음
오랜 침체기를 딛고 세대교체를 통해 아시아컵 6위에 오르며 희망을 발견한 농구대표팀이 오늘 입국했습니다.

사우디에서의 아시아컵 일정을 끝낸 안준호 감독과 선수들이 밝은 얼굴로 돌아왔습니다.

일본-카타르와의 국내 평가전 4연승으로 시작해, 두 달여 간의 소집 기간 내내 투혼과 열정을 불태우며 침체됐던 한국 농구의 부활 가능성을 보여줬는데요.

대표팀을 이른바 '굶주린 늑대 군단'으로 변모시킨 안준호 감독의 다음 목표 들어볼까요?

[안준호/농구 대표팀 감독 : "우리의 꿈은 이제 시작이다. 내년에 아시안게임 그리고 28년에 올림픽 그 꿈을 꾸고 그 꿈을 믿고 그 꿈을 실현하는 남자농구가 반드시 돼야 된다고 생각합니다."]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘굶주린 늑대’ 농구대표팀, 더 강해져 돌아온다!
    • 입력 2025-08-19 21:53:50
    • 수정2025-08-19 22:11:45
    뉴스 9
오랜 침체기를 딛고 세대교체를 통해 아시아컵 6위에 오르며 희망을 발견한 농구대표팀이 오늘 입국했습니다.

사우디에서의 아시아컵 일정을 끝낸 안준호 감독과 선수들이 밝은 얼굴로 돌아왔습니다.

일본-카타르와의 국내 평가전 4연승으로 시작해, 두 달여 간의 소집 기간 내내 투혼과 열정을 불태우며 침체됐던 한국 농구의 부활 가능성을 보여줬는데요.

대표팀을 이른바 '굶주린 늑대 군단'으로 변모시킨 안준호 감독의 다음 목표 들어볼까요?

[안준호/농구 대표팀 감독 : "우리의 꿈은 이제 시작이다. 내년에 아시안게임 그리고 28년에 올림픽 그 꿈을 꾸고 그 꿈을 믿고 그 꿈을 실현하는 남자농구가 반드시 돼야 된다고 생각합니다."]
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.