[오늘의 영상] 모든 것을 걸고…하얗게 불태웠다
입력 2025.08.19 (21:54) 수정 2025.08.19 (22:05)
탁구 WTT 유럽 스매시에서 남자 간판 장우진이 유럽 랭킹 1위 르브렁에 대역전승을 거뒀는데요.
모든 걸 쏟아낸 두 선수의 마지막 순간, 오늘의 영상입니다.
