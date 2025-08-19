여자친구 폭행 혐의로 현직 경찰관 조사

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

전주완산경찰서 소속 경찰관이 여자친구를 때린 혐의로 조사를 받고 있습니다.



해당 경찰관은 지난 16일 새벽 3시쯤 충남 당진시 한 거리에서 여자친구와 다투다 폭력을 휘두르고 이를 말리던 시민도 폭행한 혐의를 받습니다.



전북경찰청은 수사 개시 통보가 오면 감찰을 진행할 예정입니다.



