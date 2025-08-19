전북 8개 해수욕장 방문객, 지난해보다 48% 늘어
입력 2025.08.19 (21:54) 수정 2025.08.19 (22:09)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
올 여름 한달 반 동안 문을 연 전북 8개 해수욕장에 36만7천여 명이 찾은 것으로 집계됐습니다.
지난해 방문객 24만8천여 명보다 48% 늘었습니다.
전북도는 부안 변산해수욕장의 선셋 비치펍과 어린이 물놀이 시설, 군산 선유도 썸머페스티벌과 해양 치유 프로그램 등이 호응을 얻은 것으로 분석했습니다.
또 폐장 뒤에도 더위가 계속돼 해수욕장 방문이 이어질 것으로 보고 이달 말까지 안전 요원을 배치해 현장 순찰을 할 예정입니다.
지난해 방문객 24만8천여 명보다 48% 늘었습니다.
전북도는 부안 변산해수욕장의 선셋 비치펍과 어린이 물놀이 시설, 군산 선유도 썸머페스티벌과 해양 치유 프로그램 등이 호응을 얻은 것으로 분석했습니다.
또 폐장 뒤에도 더위가 계속돼 해수욕장 방문이 이어질 것으로 보고 이달 말까지 안전 요원을 배치해 현장 순찰을 할 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 전북 8개 해수욕장 방문객, 지난해보다 48% 늘어
-
- 입력 2025-08-19 21:54:27
- 수정2025-08-19 22:09:13
올 여름 한달 반 동안 문을 연 전북 8개 해수욕장에 36만7천여 명이 찾은 것으로 집계됐습니다.
지난해 방문객 24만8천여 명보다 48% 늘었습니다.
전북도는 부안 변산해수욕장의 선셋 비치펍과 어린이 물놀이 시설, 군산 선유도 썸머페스티벌과 해양 치유 프로그램 등이 호응을 얻은 것으로 분석했습니다.
또 폐장 뒤에도 더위가 계속돼 해수욕장 방문이 이어질 것으로 보고 이달 말까지 안전 요원을 배치해 현장 순찰을 할 예정입니다.
지난해 방문객 24만8천여 명보다 48% 늘었습니다.
전북도는 부안 변산해수욕장의 선셋 비치펍과 어린이 물놀이 시설, 군산 선유도 썸머페스티벌과 해양 치유 프로그램 등이 호응을 얻은 것으로 분석했습니다.
또 폐장 뒤에도 더위가 계속돼 해수욕장 방문이 이어질 것으로 보고 이달 말까지 안전 요원을 배치해 현장 순찰을 할 예정입니다.
-
-
오중호 기자 ozoz@kbs.co.kr오중호 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
전주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.