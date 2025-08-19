경남교육청, 대학수능시험 응시 원서 21일부터 접수
입력 2025.08.19 (21:54) 수정 2025.08.19 (22:08)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경남교육청이 오는 21일부터 다음 달 5일까지 2026학년도 대학수학능력시험 응시 원서를 접수합니다.
접수처는 각 고등학교와 7개 시험지구 교육지원청으로, 응시 원서 제출은 오전 9시부터 오후 5시까지 가능합니다.
접수처는 각 고등학교와 7개 시험지구 교육지원청으로, 응시 원서 제출은 오전 9시부터 오후 5시까지 가능합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경남교육청, 대학수능시험 응시 원서 21일부터 접수
-
- 입력 2025-08-19 21:54:52
- 수정2025-08-19 22:08:29
경남교육청이 오는 21일부터 다음 달 5일까지 2026학년도 대학수학능력시험 응시 원서를 접수합니다.
접수처는 각 고등학교와 7개 시험지구 교육지원청으로, 응시 원서 제출은 오전 9시부터 오후 5시까지 가능합니다.
접수처는 각 고등학교와 7개 시험지구 교육지원청으로, 응시 원서 제출은 오전 9시부터 오후 5시까지 가능합니다.
-
-
김소영 기자 kantapia@kbs.co.kr김소영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.