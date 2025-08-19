‘진주국제여자배구대회’ 유료관중 만 5천 명

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

닷새 동안 15경기를 치른 '2025 진주 국제여자배구대회'가 유료 관중 만 5천 명을 기록했습니다.



진주시는 약 34억 원의 경제 효과가 발생했다고 분석했고, 또 지역 학생 배구 선수들에게 정상급 경기를 경험할 기회를 제공했다고 밝혔습니다.



