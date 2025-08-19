뉴스9(광주)

“건강을 위한 방범 활동”…순천경찰서, ‘러닝순찰대’ 출범

입력 2025.08.19 (21:55) 수정 2025.08.19 (22:35)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

고용위기 선제대응지역 광주 광산구·여수시 지정

고용위기 선제대응지역 광주 광산구·여수시 지정
광주시교육청, 모레부터 수능 원서 접수

광주시교육청, 모레부터 수능 원서 접수

다음
[앵커]

달리기 인기가 높아지면서 함께 달리기를 하는 이른바 '러닝 크루' 활동이 늘고 있는데요.

달리기를 하며 건강을 챙기는 것은 물론 지역사회 안전까지 살피는 러닝순찰대가 전남에서도 활동을 시작했습니다. .

현장을 손준수 기자가 다녀왔습니다.

[리포트]

해가 저물자 운동복 차림으로 모인 사람들.

단체로 달리는 이른바 '러닝 크루'입니다.

곧이어 경찰과 함께 대열을 갖추고 뛰기 시작합니다.

전남에서도 활동을 시작한 러닝순찰대입니다.

시민들이 많이 찾는 산책로인 순천 동천인데요.

저도 오늘 러닝순찰대원이 되어서 함께 뛰어보겠습니다.

대원들은 매주 한 차례 순천 동천과 팔마체육관 등 산책로를 5km가량 달립니다.

가로등 불빛이 들어오지 않는 곳이나 부서진 시설물이 없는지 발견해 신고합니다.

[강소라/러닝순찰대원 : "달리는 중에 보행자가 다칠 수 있는 그런 시설물들을 발견하게 되는 경우가 있어서 평소보다 더 주의 깊게 관찰하게 되더라고요."]

러닝순찰대원이 주민 위험 사례를 신고해 사고를 막기도 했습니다.

[한길/러닝순찰대원 : "실제로 동천을 뛰고 있는데, 어떤 분께서 막대기를 휘두르고 있는 것을 봤습니다. 그래서 여성이나 어린아이들에게 위해가 될 거 같아서 그 즉시 경찰에 신고를 했고, 경찰이 출동해서 해결된 부분이 있습니다."]

순천 러닝순찰대원은 30명.

건강과 함께 이웃의 안전까지 챙기는 역할을 하고 있습니다.

[임승훈/경사/순천경찰서 범죄예방대응과 : "꼭 러닝에만 국한되지 않더라도 저희들이 생활 속에서 같이 운동하시는 시민들과 함께하면서 순천을 좀 더 안전하게 만들 계획입니다."]

전남경찰청은 달리기 뿐만 아니라 걷기 모임 등과 연계한 주민참여형 순찰 활동을 늘리기로 하고 일선 경찰서에 권고했습니다.

KBS 뉴스 손준수입니다.

촬영기자:김선오·조민웅

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “건강을 위한 방범 활동”…순천경찰서, ‘러닝순찰대’ 출범
    • 입력 2025-08-19 21:55:14
    • 수정2025-08-19 22:35:46
    뉴스9(광주)
[앵커]

달리기 인기가 높아지면서 함께 달리기를 하는 이른바 '러닝 크루' 활동이 늘고 있는데요.

달리기를 하며 건강을 챙기는 것은 물론 지역사회 안전까지 살피는 러닝순찰대가 전남에서도 활동을 시작했습니다. .

현장을 손준수 기자가 다녀왔습니다.

[리포트]

해가 저물자 운동복 차림으로 모인 사람들.

단체로 달리는 이른바 '러닝 크루'입니다.

곧이어 경찰과 함께 대열을 갖추고 뛰기 시작합니다.

전남에서도 활동을 시작한 러닝순찰대입니다.

시민들이 많이 찾는 산책로인 순천 동천인데요.

저도 오늘 러닝순찰대원이 되어서 함께 뛰어보겠습니다.

대원들은 매주 한 차례 순천 동천과 팔마체육관 등 산책로를 5km가량 달립니다.

가로등 불빛이 들어오지 않는 곳이나 부서진 시설물이 없는지 발견해 신고합니다.

[강소라/러닝순찰대원 : "달리는 중에 보행자가 다칠 수 있는 그런 시설물들을 발견하게 되는 경우가 있어서 평소보다 더 주의 깊게 관찰하게 되더라고요."]

러닝순찰대원이 주민 위험 사례를 신고해 사고를 막기도 했습니다.

[한길/러닝순찰대원 : "실제로 동천을 뛰고 있는데, 어떤 분께서 막대기를 휘두르고 있는 것을 봤습니다. 그래서 여성이나 어린아이들에게 위해가 될 거 같아서 그 즉시 경찰에 신고를 했고, 경찰이 출동해서 해결된 부분이 있습니다."]

순천 러닝순찰대원은 30명.

건강과 함께 이웃의 안전까지 챙기는 역할을 하고 있습니다.

[임승훈/경사/순천경찰서 범죄예방대응과 : "꼭 러닝에만 국한되지 않더라도 저희들이 생활 속에서 같이 운동하시는 시민들과 함께하면서 순천을 좀 더 안전하게 만들 계획입니다."]

전남경찰청은 달리기 뿐만 아니라 걷기 모임 등과 연계한 주민참여형 순찰 활동을 늘리기로 하고 일선 경찰서에 권고했습니다.

KBS 뉴스 손준수입니다.

촬영기자:김선오·조민웅
손준수
손준수 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.