태안서 음주운전 차량 중앙분리대 충돌…4명 다쳐
입력 2025.08.19 (21:57) 수정 2025.08.19 (22:02)
오늘 새벽 3시 40분쯤 태안군 소원면의 한 도로에서 달리던 승용차가 중앙분리대를 들이받았습니다.
이 사고로 운전자 20대 A 씨와 동승자 3명 등 4명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.
경찰 조사 결과 A 씨는 면허취소 수준으로 술을 마시고 차를 몰다가 사고를 낸 것으로 확인됐습니다.
경찰은 A 씨를 교통사고처리 특례법 위반 혐의로 입건해 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
