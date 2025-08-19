경찰관이 연인·시민 폭행…경찰 조사 중

동영상 고정 취소

현직 경찰관이 여자 친구와 시민을 폭행한 혐의로 경찰 조사를 받고 있습니다.



당진경찰서는 전북경찰청 소속 20대 경찰관 A 씨를 폭행 혐의로 조사하고 있다고 밝혔습니다.



A 씨는 지난 16일 새벽 3시쯤 당진시 읍내동의 한 거리에서 다툼 끝에 여자 친구를 폭행하고 이를 말리던 시민까지 때린 혐의를 받고 있습니다.



이와 관련해 전북경찰청은 수사 개시 통보가 오면 A 씨에 대한 감찰을 진행할 계획이라고 밝혔습니다.



