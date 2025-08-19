민주당 정청래 대표, 경주 APEC 준비 현장 점검

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당 정청래 대표가 경주를 찾아 APEC 정상회의 준비 현장을 점검했습니다.



정 대표는 오늘 불국사에 이어 APEC 정상회의 준비 현장을 둘러본 뒤, 국격을 높일 수 있는 기회인 만큼 경상북도와 경주시의 철저한 준비를 당부했습니다.



