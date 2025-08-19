공공 어린이재활의료센터, 맞춤형 재활 지원

동영상 고정 취소

대구경북 권역 공공 어린이재활의료센터가 맞춤형 재활 사업을 본격 운영합니다.



이 어린이재활의료센터는 아동 발달 단계와 가족 특성을 고려한 통합 재활 서비스를 제공하고, 재활 체육과 보조기기 교육 등을 지원합니다.



지난 4월 대구동산병원 별관에 문을 연 공공 어린이재활의료센터는 재활치료실과 관련 장비를 갖추고 영유아기 장애 아동 등을 위한 공공 재활 프로그램을 운영 중입니다.



