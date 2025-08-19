KBS·강원대학교, ‘한국어 세계화’ 공동사업 추진

동영상 고정 취소

KBS와 강원대학교가 한국어 세계화를 위한 공동사업을 추진합니다.



KBS와 강원대는 오늘(19일) KBS 본사에서 업무협약을 맺고, 한국어와 한국문화의 확산, 한국어 교육과 연구에 관한 협력 등 다양한 사업을 함께 진행하기로 뜻을 모았습니다.



두 기관은 공영방송과 거점 국립대학으로서 한글과 한국 문화를 전 세계에 알리고 관련 인재 양성을 위해 최선을 다한다는 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!