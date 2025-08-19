정선터널 내일 09시~18시 전면 통제…을지연습
입력 2025.08.19 (22:01) 수정 2025.08.19 (22:22)
국도 42호선 정선터널이 2025년 을지연습의 실제 훈련 시행으로 내일(20일) 오전 9시부터 오후 6시까지 전면 통제됩니다.
정선국토관리사무소는 훈련 동안 정선터널의 차량 통행을 전면 중지하고, 정선 읍내를 통과하는 우회도로 이용을 적극적으로 홍보하고 있습니다.
- 입력 2025-08-19 22:01:26
- 수정2025-08-19 22:22:01
국도 42호선 정선터널이 2025년 을지연습의 실제 훈련 시행으로 내일(20일) 오전 9시부터 오후 6시까지 전면 통제됩니다.
정창환 기자 hwan0201@kbs.co.kr정창환 기자의 기사 모음
