정선터널 내일 09시~18시 전면 통제…을지연습

동영상 고정 취소

국도 42호선 정선터널이 2025년 을지연습의 실제 훈련 시행으로 내일(20일) 오전 9시부터 오후 6시까지 전면 통제됩니다.



정선국토관리사무소는 훈련 동안 정선터널의 차량 통행을 전면 중지하고, 정선 읍내를 통과하는 우회도로 이용을 적극적으로 홍보하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!