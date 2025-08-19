정선·평창 등 강원 작은영화관 기획전…무료 상영

동영상 고정 취소

강원지역 7개 작은영화관에서 2025 작은영화관 기획전이 펼쳐집니다.



정선작은영화관 고한시네마·아리아리 정선시네마는 이달(8월) 30일부터 오는 11월 15일까지 '뒤로 재생, 앞으로 재생'을 주제로 고전과 독립예술영화 15편을 무료 상영합니다.



평창과 횡성, 철원지역 작은영화관도 오는 10월 말까지 기획전을 열고 영화 무료 상영과 함께 감독·배우와 대화 등을 이어갑니다.



