[충북&오늘] 친일 재산 파악 속도…수도권 전철 연결 검토

충북 앤 오늘 순서입니다.



친일 재산 환수 계획을 알린 진천군이 전담팀을 꾸리고 본격적인 조사에 나섭니다.



제천시는 수도권 철도를 지역까지 연결하기 위해 관련 연구 용역을 시작했습니다.



지역별 주요 소식, 민수아 기자가 전해드립니다.



[리포트]



진천군이 친일 재산 국가 귀속을 위해 전담팀을 꾸렸습니다.



전담팀은 광복회 회원과 역사 전문가, 변호사, 그리고 진천군수와 보훈·지적 업무 담당 공무원 등으로 구성됐습니다.



진천군은 내년 2월까지 관내 토지 17만여 필지를 모두 조사해 내년 초까지 친일 자손 토지의 상속 적정 여부를 검토하게 됩니다.



[송기섭/진천군수 : "군수를 단장으로 하는 실무 추진단을 구성했습니다. 친일 재산이 나오면 법무부에 이관해서 국가에 귀속될 수 있도록 (하겠습니다)."]



제천시가 수도권 철도를 제천까지 잇기 위한 연구 용역에 나섰습니다.



기존의 중앙선을 활용해 인천공항과 경기도 김포, 강원도 원주를 잇는 수도권 광역철도 GTX-D 노선을 제천까지 37km 연장하는 방안을 검토합니다.



또 현재 경기도 파주부터 양평까지 운행되는 경의중앙선을 제천역까지 늘리는 계획도 분석합니다.



제천시는 용역 결과를 바탕으로 철도 연장안을 국가철도망 계획에 반영하는 데 행정력을 집중할 계획입니다.



옥천에서 난 복숭아와 포도가 서울의 판촉 행사에서 억 대 매출을 거뒀습니다.



옥천군은 지난 14일부터 나흘 동안 농협하나로마트 서울 양재점에서 복숭아와 포도 7,900여 상자, 1억 8천만 원어치를 판매했다고 밝혔습니다.



이번 행사는 옥천군 대표 과일의 우수한 품질을 수도권 소비자들에게 알리기 위해 마련됐습니다.



KBS 뉴스 민수아입니다.



영상편집:오진석



