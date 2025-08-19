뉴스9(청주)

[충북&오늘] 친일 재산 파악 속도…수도권 전철 연결 검토

입력 2025.08.19 (22:03) 수정 2025.08.19 (22:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

충북참여연대 “중국산 전기버스 안전 관리 필요”

충북참여연대 “중국산 전기버스 안전 관리 필요”
제천소방서에 격려 기부 잇따라

제천소방서에 격려 기부 잇따라

다음
[앵커]

충북 앤 오늘 순서입니다.

친일 재산 환수 계획을 알린 진천군이 전담팀을 꾸리고 본격적인 조사에 나섭니다.

제천시는 수도권 철도를 지역까지 연결하기 위해 관련 연구 용역을 시작했습니다.

지역별 주요 소식, 민수아 기자가 전해드립니다.

[리포트]

진천군이 친일 재산 국가 귀속을 위해 전담팀을 꾸렸습니다.

전담팀은 광복회 회원과 역사 전문가, 변호사, 그리고 진천군수와 보훈·지적 업무 담당 공무원 등으로 구성됐습니다.

진천군은 내년 2월까지 관내 토지 17만여 필지를 모두 조사해 내년 초까지 친일 자손 토지의 상속 적정 여부를 검토하게 됩니다.

[송기섭/진천군수 : "군수를 단장으로 하는 실무 추진단을 구성했습니다. 친일 재산이 나오면 법무부에 이관해서 국가에 귀속될 수 있도록 (하겠습니다)."]

제천시가 수도권 철도를 제천까지 잇기 위한 연구 용역에 나섰습니다.

기존의 중앙선을 활용해 인천공항과 경기도 김포, 강원도 원주를 잇는 수도권 광역철도 GTX-D 노선을 제천까지 37km 연장하는 방안을 검토합니다.

또 현재 경기도 파주부터 양평까지 운행되는 경의중앙선을 제천역까지 늘리는 계획도 분석합니다.

제천시는 용역 결과를 바탕으로 철도 연장안을 국가철도망 계획에 반영하는 데 행정력을 집중할 계획입니다.

옥천에서 난 복숭아와 포도가 서울의 판촉 행사에서 억 대 매출을 거뒀습니다.

옥천군은 지난 14일부터 나흘 동안 농협하나로마트 서울 양재점에서 복숭아와 포도 7,900여 상자, 1억 8천만 원어치를 판매했다고 밝혔습니다.

이번 행사는 옥천군 대표 과일의 우수한 품질을 수도권 소비자들에게 알리기 위해 마련됐습니다.

KBS 뉴스 민수아입니다.

영상편집:오진석

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [충북&오늘] 친일 재산 파악 속도…수도권 전철 연결 검토
    • 입력 2025-08-19 22:03:24
    • 수정2025-08-19 22:22:13
    뉴스9(청주)
[앵커]

충북 앤 오늘 순서입니다.

친일 재산 환수 계획을 알린 진천군이 전담팀을 꾸리고 본격적인 조사에 나섭니다.

제천시는 수도권 철도를 지역까지 연결하기 위해 관련 연구 용역을 시작했습니다.

지역별 주요 소식, 민수아 기자가 전해드립니다.

[리포트]

진천군이 친일 재산 국가 귀속을 위해 전담팀을 꾸렸습니다.

전담팀은 광복회 회원과 역사 전문가, 변호사, 그리고 진천군수와 보훈·지적 업무 담당 공무원 등으로 구성됐습니다.

진천군은 내년 2월까지 관내 토지 17만여 필지를 모두 조사해 내년 초까지 친일 자손 토지의 상속 적정 여부를 검토하게 됩니다.

[송기섭/진천군수 : "군수를 단장으로 하는 실무 추진단을 구성했습니다. 친일 재산이 나오면 법무부에 이관해서 국가에 귀속될 수 있도록 (하겠습니다)."]

제천시가 수도권 철도를 제천까지 잇기 위한 연구 용역에 나섰습니다.

기존의 중앙선을 활용해 인천공항과 경기도 김포, 강원도 원주를 잇는 수도권 광역철도 GTX-D 노선을 제천까지 37km 연장하는 방안을 검토합니다.

또 현재 경기도 파주부터 양평까지 운행되는 경의중앙선을 제천역까지 늘리는 계획도 분석합니다.

제천시는 용역 결과를 바탕으로 철도 연장안을 국가철도망 계획에 반영하는 데 행정력을 집중할 계획입니다.

옥천에서 난 복숭아와 포도가 서울의 판촉 행사에서 억 대 매출을 거뒀습니다.

옥천군은 지난 14일부터 나흘 동안 농협하나로마트 서울 양재점에서 복숭아와 포도 7,900여 상자, 1억 8천만 원어치를 판매했다고 밝혔습니다.

이번 행사는 옥천군 대표 과일의 우수한 품질을 수도권 소비자들에게 알리기 위해 마련됐습니다.

KBS 뉴스 민수아입니다.

영상편집:오진석
민수아
민수아 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.