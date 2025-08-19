제천소방서에 격려 기부 잇따라
입력 2025.08.19 (22:09) 수정 2025.08.19 (22:18)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
제천소방서는 지난 16일, 한 시민이 신원을 밝히지 않고 음료 30잔을 전달했다고 밝혔습니다.
이 시민은 민생회복 소비쿠폰을 의미 있게 쓰고 싶어 소방대원들에게 음료를 기부하게 됐다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌습니다.
제천소방서는 지난 10일에도 한 상인이 음식을 전하는 등 최근 1년 새 대원들을 격려하는 기부가 8차례 이어졌다면서, 지역 사회의 안전을 위해 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.
이 시민은 민생회복 소비쿠폰을 의미 있게 쓰고 싶어 소방대원들에게 음료를 기부하게 됐다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌습니다.
제천소방서는 지난 10일에도 한 상인이 음식을 전하는 등 최근 1년 새 대원들을 격려하는 기부가 8차례 이어졌다면서, 지역 사회의 안전을 위해 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 제천소방서에 격려 기부 잇따라
-
- 입력 2025-08-19 22:09:09
- 수정2025-08-19 22:18:30
제천소방서는 지난 16일, 한 시민이 신원을 밝히지 않고 음료 30잔을 전달했다고 밝혔습니다.
이 시민은 민생회복 소비쿠폰을 의미 있게 쓰고 싶어 소방대원들에게 음료를 기부하게 됐다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌습니다.
제천소방서는 지난 10일에도 한 상인이 음식을 전하는 등 최근 1년 새 대원들을 격려하는 기부가 8차례 이어졌다면서, 지역 사회의 안전을 위해 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.
이 시민은 민생회복 소비쿠폰을 의미 있게 쓰고 싶어 소방대원들에게 음료를 기부하게 됐다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌습니다.
제천소방서는 지난 10일에도 한 상인이 음식을 전하는 등 최근 1년 새 대원들을 격려하는 기부가 8차례 이어졌다면서, 지역 사회의 안전을 위해 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.
-
-
진희정 기자 5w1h@kbs.co.kr진희정 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
청주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.