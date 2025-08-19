제천소방서에 격려 기부 잇따라

동영상 고정 취소

제천소방서는 지난 16일, 한 시민이 신원을 밝히지 않고 음료 30잔을 전달했다고 밝혔습니다.



이 시민은 민생회복 소비쿠폰을 의미 있게 쓰고 싶어 소방대원들에게 음료를 기부하게 됐다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌습니다.



제천소방서는 지난 10일에도 한 상인이 음식을 전하는 등 최근 1년 새 대원들을 격려하는 기부가 8차례 이어졌다면서, 지역 사회의 안전을 위해 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.



