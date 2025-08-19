양구, ‘강원도 어울림 슐런대회’ 열려
입력 2025.08.19 (22:06) 수정 2025.08.19 (22:25)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
강원도 시각장애인연합회 양구군지회는 오늘(19일) 양구 장애인트레이닝센터에서 지회장배 어울림 슐런대회를 개최했습니다.
이 대회에는 시각 장애인과 비장애인 등 30여 명이 참가했습니다.
슐런은 나무판 위에서 나무토막 원반을 밀어 넣어 득점을 하는 경기입니다.
이 대회에는 시각 장애인과 비장애인 등 30여 명이 참가했습니다.
슐런은 나무판 위에서 나무토막 원반을 밀어 넣어 득점을 하는 경기입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 양구, ‘강원도 어울림 슐런대회’ 열려
-
- 입력 2025-08-19 22:06:54
- 수정2025-08-19 22:25:34
강원도 시각장애인연합회 양구군지회는 오늘(19일) 양구 장애인트레이닝센터에서 지회장배 어울림 슐런대회를 개최했습니다.
이 대회에는 시각 장애인과 비장애인 등 30여 명이 참가했습니다.
슐런은 나무판 위에서 나무토막 원반을 밀어 넣어 득점을 하는 경기입니다.
이 대회에는 시각 장애인과 비장애인 등 30여 명이 참가했습니다.
슐런은 나무판 위에서 나무토막 원반을 밀어 넣어 득점을 하는 경기입니다.
-
-
이유진 기자 newjeans@kbs.co.kr이유진 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.