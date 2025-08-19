양구, ‘강원도 어울림 슐런대회’ 열려

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

강원도 시각장애인연합회 양구군지회는 오늘(19일) 양구 장애인트레이닝센터에서 지회장배 어울림 슐런대회를 개최했습니다.



이 대회에는 시각 장애인과 비장애인 등 30여 명이 참가했습니다.



슐런은 나무판 위에서 나무토막 원반을 밀어 넣어 득점을 하는 경기입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!