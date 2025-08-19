횡성 꿈틀센터, 어린이 프로그램 운영
입력 2025.08.19 (22:07)
횡성군 꿈틀어울림센터가 올해 12월까지 어린이 프로그램을 운영합니다.
이에 따라, 매주 화요일에는 어린이집과 유치원생을 위한 요리 체험을 진행합니다.
또, 토요일에는 공연과 책 놀이 인형극 등 체험프로그램을 마련합니다.
대상은 4살에서 7살 사이 어린이이며, 보호자와 함께하면 1살도 참여할 수 있습니다.
