횡성 꿈틀센터, 어린이 프로그램 운영

동영상 고정 취소

횡성군 꿈틀어울림센터가 올해 12월까지 어린이 프로그램을 운영합니다.



이에 따라, 매주 화요일에는 어린이집과 유치원생을 위한 요리 체험을 진행합니다.



또, 토요일에는 공연과 책 놀이 인형극 등 체험프로그램을 마련합니다.



대상은 4살에서 7살 사이 어린이이며, 보호자와 함께하면 1살도 참여할 수 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!