에어로케이, 청주~베트남 나트랑 정기 노선 취항

에어로케이 항공이 청주와 베트남 나트랑을 오가는 국제 정기 노선을 취항합니다.



에어로케이는 오는 11월 14일부터 180석을 갖춘 항공기를 투입해 베트남 나트랑 정기 노선을 일주일 내내 운항할 계획입니다.



또 나트랑 정기 노선 신규 취항을 기념해 내일, 항공권 할인 행사를 진행할 예정입니다.



