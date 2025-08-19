에어로케이, 청주~베트남 나트랑 정기 노선 취항
입력 2025.08.19 (22:11) 수정 2025.08.19 (22:20)
에어로케이 항공이 청주와 베트남 나트랑을 오가는 국제 정기 노선을 취항합니다.
에어로케이는 오는 11월 14일부터 180석을 갖춘 항공기를 투입해 베트남 나트랑 정기 노선을 일주일 내내 운항할 계획입니다.
또 나트랑 정기 노선 신규 취항을 기념해 내일, 항공권 할인 행사를 진행할 예정입니다.
