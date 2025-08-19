홍천, 하수관로 송연 조사…“화재 오인 주의”
입력 2025.08.19 (22:11) 수정 2025.08.19 (22:26)
홍천군은 이달(8월) 22일까지 하수관로 상태를 확인하기 위한 송연 조사를 벌입니다.
송연 조사는 관로 내부에 연기를 주입해 누수 여부 등을 확인하는 조사 방식입니다.
