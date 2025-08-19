홍천, 하수관로 송연 조사…“화재 오인 주의”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

홍천군은 이달(8월) 22일까지 하수관로 상태를 확인하기 위한 송연 조사를 벌입니다.



송연 조사는 관로 내부에 연기를 주입해 누수 여부 등을 확인하는 조사 방식입니다.



