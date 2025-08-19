평창, 상반기 관광객 지난해보다 8만 명 감소
입력 2025.08.19 (22:10) 수정 2025.08.19 (22:26)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
평창군은 올해 상반기 관광객 수가 799만 명이라고 밝혔습니다.
이는 지난해 같은 기간보다 관광객이 8만 명 감소한 것입니다.
관광객 감소 이유는 평창송어축제 방문객 감소와 잦은 비를 비롯한 기상 여건 때문이었다는 분석이 나왔습니다.
평창군은 지역 축제 활성화를 통해 올해 말까지 관광객을 1,700만 명 이상 유치할 계획입니다.
이는 지난해 같은 기간보다 관광객이 8만 명 감소한 것입니다.
관광객 감소 이유는 평창송어축제 방문객 감소와 잦은 비를 비롯한 기상 여건 때문이었다는 분석이 나왔습니다.
평창군은 지역 축제 활성화를 통해 올해 말까지 관광객을 1,700만 명 이상 유치할 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 평창, 상반기 관광객 지난해보다 8만 명 감소
-
- 입력 2025-08-19 22:10:34
- 수정2025-08-19 22:26:46
평창군은 올해 상반기 관광객 수가 799만 명이라고 밝혔습니다.
이는 지난해 같은 기간보다 관광객이 8만 명 감소한 것입니다.
관광객 감소 이유는 평창송어축제 방문객 감소와 잦은 비를 비롯한 기상 여건 때문이었다는 분석이 나왔습니다.
평창군은 지역 축제 활성화를 통해 올해 말까지 관광객을 1,700만 명 이상 유치할 계획입니다.
이는 지난해 같은 기간보다 관광객이 8만 명 감소한 것입니다.
관광객 감소 이유는 평창송어축제 방문객 감소와 잦은 비를 비롯한 기상 여건 때문이었다는 분석이 나왔습니다.
평창군은 지역 축제 활성화를 통해 올해 말까지 관광객을 1,700만 명 이상 유치할 계획입니다.
-
-
김영준 기자 yjkim1@kbs.co.kr김영준 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.