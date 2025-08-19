평창, 상반기 관광객 지난해보다 8만 명 감소

동영상 고정 취소

평창군은 올해 상반기 관광객 수가 799만 명이라고 밝혔습니다.



이는 지난해 같은 기간보다 관광객이 8만 명 감소한 것입니다.



관광객 감소 이유는 평창송어축제 방문객 감소와 잦은 비를 비롯한 기상 여건 때문이었다는 분석이 나왔습니다.



평창군은 지역 축제 활성화를 통해 올해 말까지 관광객을 1,700만 명 이상 유치할 계획입니다.



