뉴스광장 1부

[잇슈 컬처] ‘어쩔수가없다’ 박찬욱 감독 “필생의 프로젝트”

입력 2025.08.20 (06:48) 수정 2025.08.20 (06:52)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

KBS ‘언론인 선행매매 보도’ 이달의 방송기자상

KBS ‘언론인 선행매매 보도’ 이달의 방송기자상
[잇슈 컬처] ‘오징어 게임’, 미 TV 시상식 6관왕 수상

[잇슈 컬처] ‘오징어 게임’, 미 TV 시상식 6관왕 수상

다음
'잇슈컬처' 시작합니다.

배우 이병헌 손예진 씨 주연의 영화 '어쩔수가없다'가 개봉 전 제작보고회를 가졌습니다.

거장 박찬욱 감독이 '필생의 프로젝트'라고 밝힌 극장가의 기대작인데요.

감독의 소개말과 함께 소식 만나보시죠.

["일하는 사람, 직장에서 어떤 파트를 맡은 무슨 무슨 매니저, 이런 사람으로서만 자기가 존재한다는. 그런 사람의 비극을 다룬 이야기..."]

평범한 현대인들의 현실적인 이야기.

박찬욱 감독은 새 영화 '어쩔수가없다'를 이렇게 설명했습니다.

어제 열린 제작보고회엔 감독을 포함해 배우 이병헌, 손예진 씨, 그리고 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원 씨까지 화려한 출연진이 참석했습니다.

'어쩔수가없다'는 직장에서 해고된 주인공이 가족을 지키고자 고군분투하는 모습을 그린 스릴러 장르 영환데요.

원작은 '액스'라는 제목의 미국 소설로, 감독은 20년 전 원작 소설을 처음 접한 뒤 오랫동안 영화로 옮기고 싶었다고 밝혔습니다.

한편, 이번 영화를 통해 이병헌 씨는 박찬욱 감독과 세 번째 호흡을 맞췄고요.

손예진 씨는 2018년 개봉작 '협상' 이후 7년 만에 스크린에 복귀합니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [잇슈 컬처] ‘어쩔수가없다’ 박찬욱 감독 “필생의 프로젝트”
    • 입력 2025-08-20 06:48:22
    • 수정2025-08-20 06:52:40
    뉴스광장 1부
'잇슈컬처' 시작합니다.

배우 이병헌 손예진 씨 주연의 영화 '어쩔수가없다'가 개봉 전 제작보고회를 가졌습니다.

거장 박찬욱 감독이 '필생의 프로젝트'라고 밝힌 극장가의 기대작인데요.

감독의 소개말과 함께 소식 만나보시죠.

["일하는 사람, 직장에서 어떤 파트를 맡은 무슨 무슨 매니저, 이런 사람으로서만 자기가 존재한다는. 그런 사람의 비극을 다룬 이야기..."]

평범한 현대인들의 현실적인 이야기.

박찬욱 감독은 새 영화 '어쩔수가없다'를 이렇게 설명했습니다.

어제 열린 제작보고회엔 감독을 포함해 배우 이병헌, 손예진 씨, 그리고 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원 씨까지 화려한 출연진이 참석했습니다.

'어쩔수가없다'는 직장에서 해고된 주인공이 가족을 지키고자 고군분투하는 모습을 그린 스릴러 장르 영환데요.

원작은 '액스'라는 제목의 미국 소설로, 감독은 20년 전 원작 소설을 처음 접한 뒤 오랫동안 영화로 옮기고 싶었다고 밝혔습니다.

한편, 이번 영화를 통해 이병헌 씨는 박찬욱 감독과 세 번째 호흡을 맞췄고요.

손예진 씨는 2018년 개봉작 '협상' 이후 7년 만에 스크린에 복귀합니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘계엄 가담’ 한덕수 16시간 조사…이상민 전 장관 구속기소

‘계엄 가담’ 한덕수 16시간 조사…이상민 전 장관 구속기소
[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”

[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”
미, 보조금으로 인텔 지분 취득 추진… 삼성·SK에도 지분 요구 가능성

미, 보조금으로 인텔 지분 취득 추진… 삼성·SK에도 지분 요구 가능성
‘우크라 안전 보장’ 논의 속도…러 “영토 교환, 필수 요소”

‘우크라 안전 보장’ 논의 속도…러 “영토 교환, 필수 요소”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.