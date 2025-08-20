[잇슈 컬처] ‘오징어 게임’, 미 TV 시상식 6관왕 수상

동영상 고정 취소

드라마 '오징어 게임'이 미국 대중문화 시상식 '골드 더비 TV 어워즈'에서 6관왕을 차지했습니다.



현지 시간 18일 제22회 골드 더비 어워즈의 수상자와 수상작이 발표됐는데요.



30개 부문에서 시상이 이뤄진 가운데 '오징어 게임'은 드라마 시리즈 작품상과 출연자 간 팀워크를 평가하는 앙상블상을 수상했고, 주인공 성기훈 역의 배우 이정재 씨는 드라마 부문 남우주연상을, 또, 아들과 함께 게임에 참가한 장금자 역의 강애심 씨와 그룹 빅뱅 출신 최승현 씨, 일명 '딱지맨'을 연기한 공유 씨도 각각 배우 부문의 상을 받는 등, 오징어게임과 출연자들은 모두 6개 부문에서 시상대에 올랐습니다.



이번 시상식은 지난해와 올해 공개된 TV 콘텐츠를 대상으로 하고 있는데요.



이에 따라 '오징어 게임' 시즌 2와 3가 심사 대상에 포함됐습니다.



