뉴스광장 1부

[잇슈 컬처] ‘오징어 게임’, 미 TV 시상식 6관왕 수상

입력 2025.08.20 (06:50) 수정 2025.08.20 (06:53)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[잇슈 컬처] ‘어쩔수가없다’ 박찬욱 감독 “필생의 프로젝트”

[잇슈 컬처] ‘어쩔수가없다’ 박찬욱 감독 “필생의 프로젝트”
남성 듀오 ‘UN 출신’ 최정원, 스토킹 혐의 입건 [잇슈 컬처]

남성 듀오 ‘UN 출신’ 최정원, 스토킹 혐의 입건 [잇슈 컬처]

다음
드라마 '오징어 게임'이 미국 대중문화 시상식 '골드 더비 TV 어워즈'에서 6관왕을 차지했습니다.

현지 시간 18일 제22회 골드 더비 어워즈의 수상자와 수상작이 발표됐는데요.

30개 부문에서 시상이 이뤄진 가운데 '오징어 게임'은 드라마 시리즈 작품상과 출연자 간 팀워크를 평가하는 앙상블상을 수상했고, 주인공 성기훈 역의 배우 이정재 씨는 드라마 부문 남우주연상을, 또, 아들과 함께 게임에 참가한 장금자 역의 강애심 씨와 그룹 빅뱅 출신 최승현 씨, 일명 '딱지맨'을 연기한 공유 씨도 각각 배우 부문의 상을 받는 등, 오징어게임과 출연자들은 모두 6개 부문에서 시상대에 올랐습니다.

이번 시상식은 지난해와 올해 공개된 TV 콘텐츠를 대상으로 하고 있는데요.

이에 따라 '오징어 게임' 시즌 2와 3가 심사 대상에 포함됐습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [잇슈 컬처] ‘오징어 게임’, 미 TV 시상식 6관왕 수상
    • 입력 2025-08-20 06:50:14
    • 수정2025-08-20 06:53:07
    뉴스광장 1부
드라마 '오징어 게임'이 미국 대중문화 시상식 '골드 더비 TV 어워즈'에서 6관왕을 차지했습니다.

현지 시간 18일 제22회 골드 더비 어워즈의 수상자와 수상작이 발표됐는데요.

30개 부문에서 시상이 이뤄진 가운데 '오징어 게임'은 드라마 시리즈 작품상과 출연자 간 팀워크를 평가하는 앙상블상을 수상했고, 주인공 성기훈 역의 배우 이정재 씨는 드라마 부문 남우주연상을, 또, 아들과 함께 게임에 참가한 장금자 역의 강애심 씨와 그룹 빅뱅 출신 최승현 씨, 일명 '딱지맨'을 연기한 공유 씨도 각각 배우 부문의 상을 받는 등, 오징어게임과 출연자들은 모두 6개 부문에서 시상대에 올랐습니다.

이번 시상식은 지난해와 올해 공개된 TV 콘텐츠를 대상으로 하고 있는데요.

이에 따라 '오징어 게임' 시즌 2와 3가 심사 대상에 포함됐습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘계엄 가담’ 한덕수 16시간 조사…이상민 전 장관 구속기소

‘계엄 가담’ 한덕수 16시간 조사…이상민 전 장관 구속기소
[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”

[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”
당정, 경제성장 전략 협의…“AI 3대 강국 반드시 달성”

당정, 경제성장 전략 협의…“AI 3대 강국 반드시 달성”
미국, 보조금으로 인텔 지분 취득 추진…삼성·SK에도 지분 요구할까?

미국, 보조금으로 인텔 지분 취득 추진…삼성·SK에도 지분 요구할까?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.