뉴스광장 1부

남성 듀오 ‘UN 출신’ 최정원, 스토킹 혐의 입건 [잇슈 컬처]

입력 2025.08.20 (06:51) 수정 2025.08.20 (06:54)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[잇슈 컬처] ‘오징어 게임’, 미 TV 시상식 6관왕 수상

[잇슈 컬처] ‘오징어 게임’, 미 TV 시상식 6관왕 수상
‘살 빼는 약’ 열풍에…서학개미 2천 4백억 베팅 [잇슈 머니]

‘살 빼는 약’ 열풍에…서학개미 2천 4백억 베팅 [잇슈 머니]

다음
가요계 엄친아 그룹으로 불린 '유엔' 출신 배우 '최정원'씨가 스토킹 혐의로 경찰 수사를 받고 있습니다.

최정원 씨의 해명까지 함께 전해드립니다.

서울 중부경찰서가 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 최정원 씨를 입건해 수사하고 있습니다.

최 씨는 평소 알고 지내던 여성의 집에 찾아가 위협적인 행동을 한 혐의를 받고 있는데요.

경찰은 피해 여성에 대한 안전 조치를 취하고, 최 씨에 대해선 피해자의 100미터 이내 접근과 휴대전화 등을 통한 접근도 금지하는 긴급응급조치를 신청해 법원 승인을 받았습니다.

경찰이 최 씨를 상대로 수사를 벌이고 있는 가운데, 최정원 씨는 언론 인터뷰에서 경찰 조사를 받은 것은 맞지만, 여자 친구와 헤어지는 과정에서 오해가 생겼을 뿐, 스토킹 등의 행위는 없었다고 해명했습니다.

지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 남성 듀오 ‘UN 출신’ 최정원, 스토킹 혐의 입건 [잇슈 컬처]
    • 입력 2025-08-20 06:51:50
    • 수정2025-08-20 06:54:25
    뉴스광장 1부
가요계 엄친아 그룹으로 불린 '유엔' 출신 배우 '최정원'씨가 스토킹 혐의로 경찰 수사를 받고 있습니다.

최정원 씨의 해명까지 함께 전해드립니다.

서울 중부경찰서가 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 최정원 씨를 입건해 수사하고 있습니다.

최 씨는 평소 알고 지내던 여성의 집에 찾아가 위협적인 행동을 한 혐의를 받고 있는데요.

경찰은 피해 여성에 대한 안전 조치를 취하고, 최 씨에 대해선 피해자의 100미터 이내 접근과 휴대전화 등을 통한 접근도 금지하는 긴급응급조치를 신청해 법원 승인을 받았습니다.

경찰이 최 씨를 상대로 수사를 벌이고 있는 가운데, 최정원 씨는 언론 인터뷰에서 경찰 조사를 받은 것은 맞지만, 여자 친구와 헤어지는 과정에서 오해가 생겼을 뿐, 스토킹 등의 행위는 없었다고 해명했습니다.

지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘계엄 가담’ 한덕수 16시간 조사…이상민 전 장관 구속기소

‘계엄 가담’ 한덕수 16시간 조사…이상민 전 장관 구속기소
[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”

[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”
당정, 경제성장 전략 협의…“AI 3대 강국 반드시 달성”

당정, 경제성장 전략 협의…“AI 3대 강국 반드시 달성”
미국, 보조금으로 인텔 지분 취득 추진…삼성·SK에도 지분 요구할까?

미국, 보조금으로 인텔 지분 취득 추진…삼성·SK에도 지분 요구할까?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.