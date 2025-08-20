전북교육청, 내일부터 수능 원서 접수

동영상 고정 취소

전북교육청은 내일(21일)부터 다음 달 5일까지 2026학년도 대학수학능력시험 응시 원서를 접수합니다.



졸업예정자와 졸업자는 해당 고등학교에 접수하면 되고, 졸업자의 경우 주민등록상 주소지와 출신학교 소재지가 다르면 주민등록 주소지 시험지구 교육지원청에서 접수가 가능합니다.



검정고시 합격자와 기타 학력 인정자는 주민등록상 주소지 관할 교육지원청에서 접수하면 됩니다.



전북의 시험지구 교육지원청은 전주, 군산, 익산, 정읍, 남원, 김제 6곳입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!