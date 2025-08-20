전북 현대, 오늘 코리아컵 준결승 1차전…‘시즌 더블’ 도전

동영상 고정 취소

프로축구 전북 현대가 K리그원(1)와 코리아컵 동반 우승이라는 이른바 '시즌 더블'에 도전합니다.



현재 리그 선두를 달리는 전북은 오늘(20) 저녁 7시 홈에서 강원FC와 코리아컵 준결승 1차전을 치릅니다.



또 오는 27일 원정 2차전 이후, 두 경기 합산 승점과 다득점 순으로 결승 진출팀을 가립니다.



전북 현대는 지난 2000년부터 코리아컵에서 다섯 차례 우승했고 이번에 우승하면, 포항 스틸러스와 함께 6차례 최다 우승 공동 1위에 오르게 됩니다.



