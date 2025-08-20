부전-마산 시공사 벌점 부과 법원에서 제동

동영상 고정 취소

부산지법 행정1부는 부전-마산 복선전철 시공사 4곳이 부산지방국토관리청을 상대로 벌점을 취소해달라고 낸 소송에서 시공사 측의 손을 들어줬습니다.



시공사들은 국토관리청이 2020년 부산-마산 복선전철 공사장에서 발생한 붕괴 사고의 책임을 물어 벌점을 부과하자 소송을 제기했습니다.



재판부는 "국토관리청이 규정을 과하게 해석해 재량권을 넘어선 처분을 내렸다"고 판단했습니다.



