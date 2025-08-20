부전-마산 시공사 벌점 부과 법원에서 제동
입력 2025.08.20 (07:57) 수정 2025.08.20 (09:23)
부산지법 행정1부는 부전-마산 복선전철 시공사 4곳이 부산지방국토관리청을 상대로 벌점을 취소해달라고 낸 소송에서 시공사 측의 손을 들어줬습니다.
시공사들은 국토관리청이 2020년 부산-마산 복선전철 공사장에서 발생한 붕괴 사고의 책임을 물어 벌점을 부과하자 소송을 제기했습니다.
재판부는 "국토관리청이 규정을 과하게 해석해 재량권을 넘어선 처분을 내렸다"고 판단했습니다.
재판부는 "국토관리청이 규정을 과하게 해석해 재량권을 넘어선 처분을 내렸다"고 판단했습니다.
재판부는 "국토관리청이 규정을 과하게 해석해 재량권을 넘어선 처분을 내렸다"고 판단했습니다.
입력 2025-08-20 07:57:17
수정2025-08-20 09:23:19
부산지법 행정1부는 부전-마산 복선전철 시공사 4곳이 부산지방국토관리청을 상대로 벌점을 취소해달라고 낸 소송에서 시공사 측의 손을 들어줬습니다.
시공사들은 국토관리청이 2020년 부산-마산 복선전철 공사장에서 발생한 붕괴 사고의 책임을 물어 벌점을 부과하자 소송을 제기했습니다.
재판부는 "국토관리청이 규정을 과하게 해석해 재량권을 넘어선 처분을 내렸다"고 판단했습니다.
시공사들은 국토관리청이 2020년 부산-마산 복선전철 공사장에서 발생한 붕괴 사고의 책임을 물어 벌점을 부과하자 소송을 제기했습니다.
재판부는 "국토관리청이 규정을 과하게 해석해 재량권을 넘어선 처분을 내렸다"고 판단했습니다.
