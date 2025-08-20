해경, 정원 초과 마리나 선박 8척 적발

동영상 고정 취소

해운대와 광안리 앞바다에서 정원을 초과해 승객을 태운 마리나 선박들이 잇따라 적발됐습니다.



부산 해양경찰서는 수영만 요트경기장과 광안리 레포츠센터 일대에서 마리나 선박 100척에 대해 검문·검색을 벌여 정원이 52명인 선박에 64명을 태운 채 출항한 선박을 정원 초과 혐의로 입건하는 등 모두 8척을 적발했습니다.



수상레저안전법상 선박의 정원을 초과한 채 운항하면 100만원 이하의 과태료가 부과됩니다.



