남부발전, 10억 원 투입해 낙동강 정원 조성

한국남부발전은 부산시와 업무협약을 맺고 낙동강 하구에 정원을 조성합니다.



남부발전은 앞으로 3년 동안 10억 원을 들여 낙동강 하구에 정원을 조성하고 정원 문화 확산을 위한 다양한 협력 사업을 추진합니다.



특히 친환경 재활용 소재를 활용해 정원을 조성하고 생물 다양성 보전을 고려해 묘목도 심을 계획입니다.



