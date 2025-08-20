뉴스광장(부산)

해양진흥공사, 북극항로 지원센터 신설

입력 2025.08.20 (07:58) 수정 2025.08.20 (09:23)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

해경, 정원 초과 마리나 선박 8척 적발

해경, 정원 초과 마리나 선박 8척 적발
남부발전, 10억 원 투입해 낙동강 정원 조성

남부발전, 10억 원 투입해 낙동강 정원 조성

다음
한국해양진흥공사가 북극항로 개척사업을 전담할 '북극항로 종합지원센터'를 신설했습니다.

'북극항로 종합지원센터'는 북극항로 개척기금을 조성해 극지 운항 선박 도입과 거점항만 투자, 친환경 연료 인프라 확충 등 필수 인프라를 지원합니다.

또 에너지 화물 중심의 다선종·다항차 운항과 정기선 노선을 구축하고 최적 노선 설계를 병행하기로 했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 해양진흥공사, 북극항로 지원센터 신설
    • 입력 2025-08-20 07:58:16
    • 수정2025-08-20 09:23:44
    뉴스광장(부산)
한국해양진흥공사가 북극항로 개척사업을 전담할 '북극항로 종합지원센터'를 신설했습니다.

'북극항로 종합지원센터'는 북극항로 개척기금을 조성해 극지 운항 선박 도입과 거점항만 투자, 친환경 연료 인프라 확충 등 필수 인프라를 지원합니다.

또 에너지 화물 중심의 다선종·다항차 운항과 정기선 노선을 구축하고 최적 노선 설계를 병행하기로 했습니다.
강지아
강지아 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”

특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”
북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”

북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”
[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”

[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”
당정, 경제성장 전략 협의…<br>“AI 3대 강국 반드시 달성”

당정, 경제성장 전략 협의…“AI 3대 강국 반드시 달성”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.