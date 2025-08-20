7월 울산 수출 77억 달러…전년 대비 7.3% 증가

동영상 고정 취소

지난달 울산 수출이 1년 전에 비해 7%가량 증가했습니다.



무역협회 울산본부에 따르면 지난달 울산의 수출액은 77억 달러로 1년 전에 비해 7.3% 늘었습니다.



이는 선박 수출이 인도 물량 증가와 선가 상승 등으로 전년 대비 79.5%나 급증한 영향으로 분석됩니다.



반면 자동차 수출은 19억 3천만 달러로 전년 대비 7% 줄었고, 석유화학제품과 석유제품도 각각 12.6%, 1.2% 줄었습니다.



