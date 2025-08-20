HD현대 조선 3사 노조 공동 파업 예고

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

HD현대중공업과 HD현대미포 등 HD현대 조선 3사의 노동조합이 공동 파업을 예고했습니다.



3사 노조는 "오는 29일까지 2주 동안 사업장별 집중 교섭을 진행하겠다"고 밝혔습니다.



또, "교섭이 타결되지 않으면 9월 첫 주부터 공동 파업에 나서겠다"고 말했습니다.



앞서 HD현대중공업 노사의 올해 임금협상 잠정 합의안은 조합원 투표에서 부결됐습니다.



