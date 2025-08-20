HD현대 조선 3사 노조 공동 파업 예고
입력 2025.08.20 (08:03) 수정 2025.08.20 (09:28)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
HD현대중공업과 HD현대미포 등 HD현대 조선 3사의 노동조합이 공동 파업을 예고했습니다.
3사 노조는 "오는 29일까지 2주 동안 사업장별 집중 교섭을 진행하겠다"고 밝혔습니다.
또, "교섭이 타결되지 않으면 9월 첫 주부터 공동 파업에 나서겠다"고 말했습니다.
앞서 HD현대중공업 노사의 올해 임금협상 잠정 합의안은 조합원 투표에서 부결됐습니다.
3사 노조는 "오는 29일까지 2주 동안 사업장별 집중 교섭을 진행하겠다"고 밝혔습니다.
또, "교섭이 타결되지 않으면 9월 첫 주부터 공동 파업에 나서겠다"고 말했습니다.
앞서 HD현대중공업 노사의 올해 임금협상 잠정 합의안은 조합원 투표에서 부결됐습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- HD현대 조선 3사 노조 공동 파업 예고
-
- 입력 2025-08-20 08:03:09
- 수정2025-08-20 09:28:32
HD현대중공업과 HD현대미포 등 HD현대 조선 3사의 노동조합이 공동 파업을 예고했습니다.
3사 노조는 "오는 29일까지 2주 동안 사업장별 집중 교섭을 진행하겠다"고 밝혔습니다.
또, "교섭이 타결되지 않으면 9월 첫 주부터 공동 파업에 나서겠다"고 말했습니다.
앞서 HD현대중공업 노사의 올해 임금협상 잠정 합의안은 조합원 투표에서 부결됐습니다.
3사 노조는 "오는 29일까지 2주 동안 사업장별 집중 교섭을 진행하겠다"고 밝혔습니다.
또, "교섭이 타결되지 않으면 9월 첫 주부터 공동 파업에 나서겠다"고 말했습니다.
앞서 HD현대중공업 노사의 올해 임금협상 잠정 합의안은 조합원 투표에서 부결됐습니다.
-
-
김옥천 기자 hub@kbs.co.kr김옥천 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
울산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.