충북 주택사업 경기전망 큰 폭 하락

주택산업연구원이 주택 사업자를 대상으로 설문 조사한 결과, 이달 충북의 주택 사업 경기전망지수는 90으로 집계됐습니다.



이는 지난달 116.6보다 26.6p 하락해 긍정적인 전망보다 부정적인 전망이 많아졌습니다.



주택산업연구원은 전국적으로 매수 심리가 위축된 데다 미분양 물량이 해소되지 않고 있기 때문으로 분석했습니다.



