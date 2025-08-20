진천군, 친일재산 국가귀속 전담팀 신설

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

진천군이 친일 재산 국가귀속 전담팀을 꾸렸습니다.



전담팀은 송기섭 진천군수를 단장으로 광복회 회원과 역사 전문가, 변호사, 그리고 보훈과 지적 업무 담당 공무원 등으로 꾸려졌습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!