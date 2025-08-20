진천군, 친일재산 국가귀속 전담팀 신설
입력 2025.08.20 (08:15) 수정 2025.08.20 (10:08)
진천군이 친일 재산 국가귀속 전담팀을 꾸렸습니다.
전담팀은 송기섭 진천군수를 단장으로 광복회 회원과 역사 전문가, 변호사, 그리고 보훈과 지적 업무 담당 공무원 등으로 꾸려졌습니다.
전담팀은 송기섭 진천군수를 단장으로 광복회 회원과 역사 전문가, 변호사, 그리고 보훈과 지적 업무 담당 공무원 등으로 꾸려졌습니다.
