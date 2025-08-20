뉴스광장(대구)

오늘 오후 2시 공습 대비 민방위 훈련 진행

입력 2025.08.20 (08:43) 수정 2025.08.20 (09:43)

오늘(20일) 오후 2시부터 20분 동안 적의 공습에 대비하는 민방위 경보 발령 훈련이 진행됩니다.

을지 연습과 연계해 전국 동시에 진행되는 이번 훈련은 공습과 경계 경보 발령, 경보 해제 순으로 진행되고 사이렌 장비를 통해 음성 방송이 송출됩니다.

오후 2시 훈련 사이렌이 울리면 가까운 민방위 대피소로 대피하고, 경보가 해제되면 일상으로 복귀하면 됩니다.

  • 오늘 오후 2시 공습 대비 민방위 훈련 진행
    • 입력 2025-08-20 08:43:14
    • 수정2025-08-20 09:43:40
    뉴스광장(대구)
오늘(20일) 오후 2시부터 20분 동안 적의 공습에 대비하는 민방위 경보 발령 훈련이 진행됩니다.

을지 연습과 연계해 전국 동시에 진행되는 이번 훈련은 공습과 경계 경보 발령, 경보 해제 순으로 진행되고 사이렌 장비를 통해 음성 방송이 송출됩니다.

오후 2시 훈련 사이렌이 울리면 가까운 민방위 대피소로 대피하고, 경보가 해제되면 일상으로 복귀하면 됩니다.
류재현
류재현 기자

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

