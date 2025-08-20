오늘 오후 2시 공습 대비 민방위 훈련 진행

동영상 고정 취소

오늘(20일) 오후 2시부터 20분 동안 적의 공습에 대비하는 민방위 경보 발령 훈련이 진행됩니다.



을지 연습과 연계해 전국 동시에 진행되는 이번 훈련은 공습과 경계 경보 발령, 경보 해제 순으로 진행되고 사이렌 장비를 통해 음성 방송이 송출됩니다.



오후 2시 훈련 사이렌이 울리면 가까운 민방위 대피소로 대피하고, 경보가 해제되면 일상으로 복귀하면 됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!